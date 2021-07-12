Под Петербургом убили победителя международного турнира по киберспорту

В Ленинградской области совершено убийство киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным источника, 23-летний киберспортсмен был обнаружен 17 октября в тяжёлом состоянии на улице Зелёной в городе Никольском.

Мужчина был раздет по пояс и в крови. После того как Малышева доставили в больницу в Гатчине, он скончался, не приходя в себя.

Кроме того, известно, что с места, где нашли киберспортсмена, изъяты все предметы для экспертизы. СКР устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Алексей Малышев был капитаном команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по Dota 2, CS: GO и PUBG Mobile. В составе Политеха Малышев стал трёхкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и победителем международного турнира WCAA 2020 International University Competition в Китае.

Ранее сообщалось, что компьютерные игры, такие как Dota 2, претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта. По числу болельщиков они зачастую даже превосходят традиционные виды спорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.