Под парусом среди многоэтажек: в Москве прошёл этап регаты Tenzor Cup

Соревнования проходили с 28 по 30 мая в московском яхт-клубе Royal Yacht Club. Гонка имеет статус Кубка России в классе J/70. В регате приняли участие 26 самых сильных команд в данном классе из 11 регионов России и стран СНГ. Было немало титулованных яхтсменов — участников Олимпиад, победителей и призёров чемпионатов мира и Европы, международных и национальных серий в различных классах яхт.

Интрига гонки держалась до самого конца. Осложнял всё довольно сильный ветер — 12–14 узлов с порывами до 18 узлов. Исход соревнований был непредсказуем.

Жаркие баталии начались уже на первом этапе, но тройка лучших по итогам регаты определилась в финальной гонке дня. Победившая команда Arttube RUS-1 Валерии Коваленко уже становилась чемпионом первого сезона Tenzor Cup by PROyachting прошлого года. Серебро заполучил экипаж Tenzor Legal Андрея Пушкина. Бронза досталась команде Зорана Пауновича ZIDart Sailing Team.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru