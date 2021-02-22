Плющенко рассказал, как в детстве собирал бутылки и жил в окружении крыс

https://static.news.ru/photo/9a45c84e-75e7-11eb-89df-96000091f725_660.jpg Фото: plushenkoofficial/instagram.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем тяжёлом детстве, которое пришлось на годы жизни в Санкт-Петербурге. Вскоре после переезда семьи из Волгограда начинающему спортсмену пришлось жить в коммунальной квартире с крысами.

Докучали и соседи. Их было пятеро, но самым проблемным оказался мужчина за стеной. Он практически ежедневно напивался и пробивал картонную перегородку между комнатами.

При этом, вспомнил спортсмен, чтобы хоть как-то прожить в большом городе, он был вынужден вместе с мамой собирать и сдавать бутылки.

Она стеснялась этого очень, я говорил: «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки, — приводит слова Плющенко Tatler.

Отец в ту пору оставался в Волгограде и «работал на трёх работах», чтобы прокормить семью. Но этого хватало с трудом: увлечение спортом отнимало немало денег.

По словам фигуриста, родители чуть не продали в родном городе всё, что у них было: квартиру, дачу и гараж. Благодаря этому они рассчитывали купить комнату в питерской коммуналке. Но двенадцатилетний подросток их от этого отговорил. Он посоветовал отцу и матери не делать этого, чтобы было куда возвращаться, если у него ничего не получится в спорте.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поделился воспоминанием о том, что в детстве по наставлению родителей учился играть на баяне.