Путин рассказал, как учился играть на баяне

Даже если вы хотите устроить ребёнка в школу или детский сад, вам сообщат, что у вас должен быть свой «личный кабинет» с логином и паролем. Нас, с одной стороны, никаким образом не хотят выпустить из такого контроля, а с другой — говорят, что мы теперь зависимы от социальных сетей или ещё от чего-то, — рассказывает доктор.

Врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, распространена ли среди россиян зависимость от соцсетей и Интернета и какие люди чаще всего ей подвержены. По мнению специалиста в...