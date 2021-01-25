Путин рассказал, как учился играть на баяне

В детские годы будущий президент России Владимир Путин по наставлению родителей учился играть на баяне. Воспоминаниями об этом глава государства поделился в ходе онлайн-встречи с учащимися вузов, которая состоялась по случаю Дня российского студенчества.
По мнению политика, любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.
Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что всё это имеет значение, — рассказал Путин.
Ранее NEWS.ru писал, что президент назвал главный плюс единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, это в первую очередь — рост случаев поступления в ведущие вузы страны подростков с периферии. Он также отметил, что число бюджетных мест в российских вузах в предстоящем году значительно увеличится. Значительное количество бюджетных мест получат региональные учебные заведения.