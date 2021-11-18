Пловчиха Ефимова оценила новые правила для трансгендеров на Олимпиадах

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась мнением о своде советов Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу трансгендерных спортсменов. Пловчиха отметила, что она понимает трансгендеров, которые хотят принимать участие в соревнованиях, однако считает важным сохранить равные условия для всех атлетов, передаёт «Матч ТВ».

Я понимаю этих людей, которые хотят выступать на соревнованиях. У меня много знакомых, друзей нетрадиционной ориентации: и мальчиков, и девочек. Главное, чтобы в спортивном плане всё было справедливо, чтобы все были в одинаковых условиях, — сказала Ефимова.

Ранее МОК заявил, что не станет учитывать уровень тестостерона при допуске спортсменок к Олимпийским играм. Как сообщили в пресс-службе комитета, отныне действующие ранее правила по максимально допустимому уровню гормона для девушек не будут иметь силы, а федерации по видам спорта смогут сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и девушек с особенностями полового развития.

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов поддержал инициативу МОК по борьбе с дискриминацией трансгендеров. В то же время функционер выразил мнение, что такие спортсмены должны соревноваться в отдельных группах.