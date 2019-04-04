Биатлон можно считать таким же популярным в России, как футбол или хоккей. Но в минувшем году было слишком много негативного и провального, чтобы занести это в копилку нашим спортсменам. News.ru выбрал несколько знаковых событий, которые определяли судьбу не только биатлона в России, но и на общемировой арене.

Олимпийский провал

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане только по персональному приглашению и без допингового прошлого больно ударили по команде. Если судьба Ирины Старых и Александра Логинова была ясна — они не так давно отбыли свою дисквалификацию, то ситуация вокруг Антона Шипулина порождала волну вопросов.

Лидер национальной команды не был замечен ни в каких подозрительных манипуляциях, не попадал ни в какие скандальные истории, но приглашение на Олимпиаду так и не получил.

В итоге в Южную Корею поехали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Вроде бы достаточно неплохие спортсмены, но результата мы не получили ровным счётом никакого.

Лучшим результатом стала 15-я строчка Акимовой в «индивидуалке» и 16-я Бабикова в том же виде программы. Кайшева и Елисеев ни разу не заползали в топ-20 ни в одной из гонок в Пхёнчхане. Солидно, да.

Руководство СБР и скандалы

Весной Союз биатлонистов России (СБР) обзавёлся новым президентом, по итогам выборов эта должность досталась Владимиру Драчёву. Его конкурентом был Виктор Майгуров, который уступил с солидным отрывом — 23 голоса против 31.

Многие ожидали, что эти перемены на руководящей позиции позволят одному из ключевых для нас видов спорта подняться с колен, но уже первые решения новых боссов заставили снять с себя розовые очки.

Всё началось с того, что долгое время было непонятно, кто возглавит национальную команду и кто войдёт в тренерский штаб. То одна информация просачивалась в прессу, то другая. Апогеем стало бегство тренера женской команды по стрельбе Павла Ланцова в Канаду, где специалист также будет работать во благо спорта. Только уже не нашего, к сожалению.

Павел Ланцов Мария Плотникова/РИА Новости

Продолжил втаптывать СБР в грязь никому не известный тренер Владислав Тулаев. Его и тренером-то назвать сложно, увы. Во время прямой трансляции в Instagram он заявил, что самое главное для него в работе в резервной команде — получить удостоверение, чтобы парковать свой автомобиль на территории Олимпийского комитета. Солидная заявка на премию Дарвина.

Логичным завершением столь стабильного старта Драчёва на своём посту стало продление отстранения СБР Международным союзом биатлониcтов (IBU). Вроде как-то ещё может наступить ветер перемен и может всё поменяться в лучшую сторону, но…

Антон Шипулин остаётся и снова уходит

Главным вопросом для любого любителя биатлона в России последние месяцев 7−8 было то, продолжит ли свою карьеру Антон Шипулин или же нашей команде придётся искать нового вожака. Биатлонист взял солидный срок на обдумывание, а также восстановление здоровья.

Пока все думали и гадали, а руководство СБР пыталось уговорить Шипулина — Антон тренировался и набирал кондиции, работая с Александром Легковым. Именно именитый лыжник и повлиял на решение Шипулина продолжить карьеру в профессиональном спорте, не бросив на распутье национальную команду.

Но ситуация заставила Антона в итоге поменять своё решение. 25 декабря он объявил, что окончательно уходит из спорта. Главной причиной он назвал обвинения в его адрес относительно якобы применения запрещенных препаратов, а усугубил положение визит полиции на сборе в Австрии. Но будем надеяться, что Шипулин ещё вернётся.

Ольга Подчуфарова и Дарья Домрачева ушли на покой

Ещё в прошлом году были разговоры, что Ольга Подчуфарова завершит карьеру. И вот в мае всё обрело реальные черты — о своем решении спортсменка объявила официально.

В разговоре с News.ru осенью она отметила, что не считает этот шаг ошибочным, хотя не исключила, что в будущем сможет снова вернуться в профессионалы. А какие её годы? Ольге всего 26, это не возраст для биатлона.

Понятно, что Дарья Домрачева не относится напрямую к российскому биатлону, так как она выступала за команду Белоруссии. Хотя, как известно, у нее наши корни. Не сумев реализовать себя в России, Дарья собрала вещи и уехала в Минск. В итоге она стала самой титулованной спортсменкой Белоруссии в истории зимних Игр.

Дарья Домрачева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

32-летняя спортсменка в конце июня заявила, что завершает свою карьеру. Четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница пяти Хрустальных глобусов решила сконцентрировать своё внимание на семье. Правильный шаг, может быть. Но не преждевременно ли?

Подальше от России

Минувшим летом ряд представителей российского биатлона решили сменить гражданство, так и не получив шанса проявить себя в национальной команде. Самой неожиданной персоной в списке оказалась Екатерина Шумилова, которой компанию составили Павел Магазеев и Анастасия Толмачёва. Все трое перебрались под крыло сборной Молдавии.

Был в шаге от побега Алексей Слепов, ещё в прошлом сезоне выступавший за Россию на этапах Кубка мира. Он скатался на сбор к сборной Белоруссии, но решил ничего в своей жизни не менять.

Недосчитается наша страна и Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко. Теперь они представители украинской дружины.

Екатерина Шумилова Валерий Шарифулин/ТАСС

Так уже «проморгали» Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву. Их не видели представители тренерского штаба сборной России, но зато спортсменки смогли реализовать свой потенциал в других странах: Словакии и Белоруссии соответственно.

Допинговый Казахстан

В конце ноября вспыхнул большой допинговый скандал. К счастью, не связанный со сборной России. Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от участия во всех стартах сразу девять представителей казахстанской команды. В числе подозреваемых оказались Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

Данное разбирательство тянется еще с зимы 2017 года, когда на одной из заправок было найдено несколько коробок со шприцами и инъекциями запрещенных препаратов, а также аккредитации на различные соревнования. По итогам расследования оказалось, что всё это «добро» принадлежит сборной Казахстана, однако все допинг-пробы спортсменов давали отрицательный результат.

«Мы временно отстранили девять спортсменов из Казахстана, потому что считаем, что нарушение антидопинговых правил было подтверждено. Расследование началось на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Оно затянулось, и мы представили результаты только сейчас. У нас достаточно информации, чтобы считать, что нарушения имели место. Теперь мы ждем, что скажут сами спортсмены. Они получат возможность дать объяснения относительно подозрений», — заявил директор по коммуникациям IBU Кристиан Винклер.

Первые медали сезона

Мало кто ожидал, что старт сезона может принести нам положительные эмоции. Все ждали возвращения Шипулина, а оно так и не произошло. Но национальная команда начала показывать результаты уже с самого первого этапа, который прошёл в Поклюке.

Команде нужен был лидер, и им стал Александр Логинов, который взял бронзовую награду в спринте, а затем стал ещё третьим в гонке преследования. И если бы не падение россиянина, то награда могла быть и более высокого достоинства — на финише он уступил победившему Йоханнесу Бё меньше двух секунд.

Александр Логинов Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Дальше — больше. В Хохфильцене в призах уже оказывается Екатерина Юрлова-Перхт, которая забирает себе бронзовую награду в спринтерской гонке. А на третьем этапе в Нове-Место Логинова просто прорвало: два вторых места (спринт и пасьют). Его поддержал Евгений Гараничев, ставший третьим в первой гонке с общего старта в сезоне.

Такие результаты обнадёживают. Есть ощущение, что Оберхоф, Рупольдинг и Антерсельва могут принести нам медали даже в отсутствие Антона Шипулина.