Павлова и Цветков будут запасными на этапе в Антхольце

https://news.ru/storage/news/82f565ec123c16363cf5fd77b935b638/4e63ccb8-220c-4787-bc50-87e8ca19b1c7_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Максим Цветков

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на шестой этап Кубка мира. В итальянском Антхольце — с 24 по 27 января — выступят Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.

В свою очередь, Семён Сучилов, как информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), переведён в резервную команду, а Максим Цветков поедет в Антхольц в качестве запасного. Полностью состав мужской команды выглядит следующим образом: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Поварицын, Латыпов и Максим Цветков (запасной).

Изменения обошли стороной женскую команду. Россию в Италии будут представлять те же, что и в Рупольдинге: Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Анастасия Морозова и Евгения Павлова (запасная).

Ранее News.ru сообщал, что Виталий Норицын, тренер женской команды, выразил сомнение в том, что Павлова поедет на этап в Антхольце.