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Павлова и Цветков будут запасными на этапе в Антхольце

Максим Цветков Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Максим Цветков

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на шестой этап Кубка мира. В итальянском Антхольце — с 24 по 27 января — выступят Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.

В свою очередь, Семён Сучилов, как информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), переведён в резервную команду, а Максим Цветков поедет в Антхольц в качестве запасного. Полностью состав мужской команды выглядит следующим образом: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Поварицын, Латыпов и Максим Цветков (запасной).

Изменения обошли стороной женскую команду. Россию в Италии будут представлять те же, что и в Рупольдинге: Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Анастасия Морозова и Евгения Павлова (запасная).

Ранее News.ru сообщал, что Виталий Норицын, тренер женской команды, выразил сомнение в том, что Павлова поедет на этап в Антхольце.


#биатлон #Кубокмира #сборнаяРоссиипобиатлону #ЕвгенияПавлова #МаксимЦветков
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