Панарина искушают пожизненным запасом водки

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Артемий Панарин

Один из баров Коламбуса сделал заманчивое предложение хоккеисту Артемию Панарину. Форварду «Коламбуса» предлагают пожизненный запас водки.

27-летний россиянин будет обеспечен алкоголем на всю жизнь в случае продления контракта с «Блю Джекетс». Рекламный плакат с подобным содержанием размещён на улицах Коламбуса.

В июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Артемий рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В текущем сезоне НХЛ он набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.