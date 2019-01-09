Панарина искушают пожизненным запасом водки

Один из баров Коламбуса сделал заманчивое предложение хоккеисту Артемию Панарину. Форварду «Коламбуса» предлагают пожизненный запас водки.
27-летний россиянин будет обеспечен алкоголем на всю жизнь в случае продления контракта с «Блю Джекетс». Рекламный плакат с подобным содержанием размещён на улицах Коламбуса.
В июне 2018 года Панарин отклонил предложение «Коламбуса» о продлении контракта на восемь лет. Артемий рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В текущем сезоне НХЛ он набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.