Овечкин сделал подарок болельщице на день рождения

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» подарил болельщике шайбу в честь её дня рождения.
На защитном стекле рядом с местом, где сидела девушка, был размещён плакат. На нём было написано, что у болельщицы сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет.
Во время разминки перед встречей несколько раз подбросил шайбу клюшкой. А после этого перебросил шайбу в руки той самой болельщицы. Девушка расплакалась, когда получила шайбу.
It really doesn't get any better than this. Well done, @ovi8 #AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 27, 2018
В результате встречи «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 3:1. Александр Овечкин отметился результативной передачей.
В турнирной таблице НХЛ «Вашингтон» занимает 4-е место, набрав 49 очков.
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