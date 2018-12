Овечкин сделал подарок болельщице на день рождения

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» подарил болельщике шайбу в честь её дня рождения.

На защитном стекле рядом с местом, где сидела девушка, был размещён плакат. На нём было написано, что у болельщицы сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет.

Во время разминки перед встречей несколько раз подбросил шайбу клюшкой. А после этого перебросил шайбу в руки той самой болельщицы. Девушка расплакалась, когда получила шайбу.

It really doesn't get any better than this. Well done, @ovi8 #AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9