Овечкин сделал подарок болельщице на день рождения

https://news.ru/storage/news/e5023ede7b56548e6682752c802c1d44/b73ef4f4-ec62-4fb5-95df-6638c8843c2a_850.jpg Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» подарил болельщике шайбу в честь её дня рождения.

На защитном стекле рядом с местом, где сидела девушка, был размещён плакат. На нём было написано, что у болельщицы сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет.

Во время разминки перед встречей несколько раз подбросил шайбу клюшкой. А после этого перебросил шайбу в руки той самой болельщицы. Девушка расплакалась, когда получила шайбу.

В результате встречи «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 3:1. Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В турнирной таблице НХЛ «Вашингтон» занимает 4-е место, набрав 49 очков.

News.ru ранее сообщал, что российский голкипер Антон Худобин обновил рекорд «Далласа».