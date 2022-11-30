World Athletics продлил отстранение российских легкоатлетов от соревнований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения, заявил глава организации Себастьян Коу, слова которого приводит РИА Новости. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ввели в 2015 году в связи с допинговым скандалом.

Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения, — сказал Коу.

После исключения из ассоциации легкоатлеты из РФ могли быть допущены до соревнований только в нейтральном статусе. После начала специальной военной операции на Украине Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации к отстранению атлетов из России и Белоруссии от состязаний. В World Athletics решили присоединиться к призыву.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.