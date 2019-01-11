Отец скучающего Неймара поведал о связи с «Барселоной»

https://news.ru/storage/news/a7658c96787b50005551518bd03fd4db/d116d379-1b1f-4bef-934a-4fa2ec8c2f3f_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неймар

Отец и агент нападающего французского ПСЖ Неймара опроверг информацию испанских СМИ о том, что он связался с президентом каталонской «Барселоны» Жозепом Бартомеу и попросил вернуть форварда в команду в следующем сезоне.

В Instagram он назвал эту информацию «фейк ньюс» (в переводе — «фальшивые новости»).

Ранее Marca сообщала, что не только Неймар-старший, но и сам футболист пять раз звонил руководству «Барселоны». По данным СМИ, бразилец сожалеет об уходе из команды.

Летом 2017 года бразилец перешёл в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 года. В Ла Лиге он вышел на поле в 123 матчах и отличился 68 раз.

«Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита», сообщал News.ru.