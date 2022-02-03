«Останемся без медалей»: прогноз Анфисы Резцовой на смешанную эстафету
Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
18:04, 03 февраля 2022
Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Двукратная победительница Олимпийских игр в биатлоне Анфиса Резцова дала прогноз на результат смешанной эстафеты, которая состоится на Играх в Пекине 5 февраля. По словам прославленной спортсменки, российские биатлонисты останутся без наград в этой гонке, сообщает «Чемпионат».
Состав на смешанную эстафету сильнейший. Не хочется прогнозировать, но моё мнение: останемся без медалей. Конечно, будем верить и болеть. Но, как мне кажется, в этой гонке без подиума, — сказал Резцова.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав национальной команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.