«Останемся без медалей»: прогноз Анфисы Резцовой на смешанную эстафету

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Россия относится в традиционным странам-фаворитам на Олимпиаде, поэтому шанс, что РФ займёт первое место или войдет в тройку лучших на главном спортивном событии года, достаточно велик, считает историк спорта Александр Любимов. Среди главных конкурентов России он выделил Норвегию, Китай, США и Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шанс занять первое место и попасть в тройку лидеров есть всегда, просто есть традиционные фавориты, и Россия принадлежит к ним. Россия — одна из команд, которая претендует на первое место...