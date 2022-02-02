Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав национальной команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба организации.

Церемония открытия зимних Олимпийский игр в Пекине состоится 4 февраля. Соревнования в смешанной эстафете п биатлону пройдут 5 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (11 — в биатлоне).

Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал фаворитов в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде-2022 в Пекине. По мнению экс-чемпиона, у российской мужской сборной хорошие шансы на золотые медали. О том, что команда очень сильная, говорит тот факт, что в неё не смог пробиться победитель этапов Кубка мира Антон Бабиков. Чепиков считает, что женщины тоже могут побороться за медали, но у них шансов меньше.