18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

В смешанной эстафете на Олимпиаде выступят Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов
09:17, 03 февраля 2022
Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав национальной команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба организации.

Церемония открытия зимних Олимпийский игр в Пекине состоится 4 февраля. Соревнования в смешанной эстафете п биатлону пройдут 5 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (11 — в биатлоне).

Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал фаворитов в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде-2022 в Пекине. По мнению экс-чемпиона, у российской мужской сборной хорошие шансы на золотые медали. О том, что команда очень сильная, говорит тот факт, что в неё не смог пробиться победитель этапов Кубка мира Антон Бабиков. Чепиков считает, что женщины тоже могут побороться за медали, но у них шансов меньше.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео