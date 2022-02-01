Олимпийский чемпион по биатлону Чепиков назвал фаворитов ОИ-2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал фаворитов в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Слова бывшего спортсмена приводит Metaratings.ru.

Фаворитами Олимпиады являются французы и Йоханнес Бё. Будет очень сложная ветровая обстановка на стрельбище, биатлонистам надо адаптироваться к непривычным условиям. Кто-то справится, а кто-то нет, не исключаю появления «тёмных лошадок», которые неожиданно могут завоевать медаль, — сказал Чепиков.

По мнению экс-чемпиона, у российской мужской сборной хорошие шансы на золотые медали. О том, что команда очень сильная, говорит тот факт, что в неё не смог пробиться победитель этапов Кубка мира Антон Бабиков. Чепиков считает, что женщины тоже могут побороться за медали, но у них шансов меньше.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют в столице Китая 11 комплектов медалей.

27 января сообщалось, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, биатлонисток Валерию Васнецову и Ирину Казакевич, а также массажиста команды Романа Никитина сняли с рейса в Пекин из-за проблем с QR-кодами.