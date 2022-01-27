Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин

Старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, биатлонисток Валерию Васнецову и Ирину Казакевич, а также массажиста команды Романа Никитина сняли с рейса, сообщает «Матч ТВ». Проблема возникла с QR-кодами.

По данным источника, QR-код Казакевич оказался «красивым». По такому коду не доступно въезд в Китай. Остальные членов команды не смогли предъявить код из специально приложение.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Россиянка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и более чем на 12 секунд опередила ближайшую соперницу.