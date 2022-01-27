Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин

Старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, биатлонисток Валерию Васнецову и Ирину Казакевич, а также массажиста команды Романа Никитина сняли с рейса, сообщает «Матч ТВ». Проблема возникла с QR-кодами.
По данным источника, QR-код Казакевич
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Россиянка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и более чем на 12 секунд опередила ближайшую соперницу.