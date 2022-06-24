«Они боятся нас»: глава «Самбо-70» о бойкоте Украиной турниров по дзюдо Глава «Самбо-70» Лайшев объяснил бойкот Украиной международных турниров по дзюдо страхом перед россиянами

Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о решении Федерации дзюдо Украины бойкотировать все международные соревнования из-за допуска россиян на турнир в Монголии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Абсолютно ожидаемо. Они боятся нас, поэтому делают все правильно. Мы всегда в дзюдо добивались лучших результатов и были намного сильнее. Ничего страшного от этого решения нет, — заявил Лайшев.

Он посоветовал российским дзюдоистам не обращать внимания на происходящее. По мнению Лайшева, россиянам нужно наращивать спортивное мастерство.

О решении украинских дзюдоистов стало известно 24 июня. Соревнования в Монголии пройдут с 24 по 26 июня, россияне выступят на них в нейтральном статусе.