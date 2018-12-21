Токио сохраняет олимпийский бюджет в рамках $12,6 млрд

https://news.ru/storage/news/5782a88ed11b83928e316bbcf6a0febe/37737783-be39-4238-b85b-6c5122713fe0_850.jpg Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

МОК хочет сделать город образцом

Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, остается неизменным — на уровне $12,6 млрд. И это невзирая на увеличение трат по некоторым пунктам. Японцы сделали перерасчёт и перераспределили денежные потоки, сократив часть затрат там, где это было возможно. При этом организаторы Игр признали 21 декабря, что для ограничения расходов необходимо проделать дополнительную работу, пишет REUTERS.

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет, чтобы Токио стал хорошим примером для будущих городов — хозяев Олимпийских игр в отношении финансовых затрат на строительство олимпийских объектов и подготовку к Олимпийским играм в целом. Раздувать в четыре раза сметы, сделанные в процессе торгов, недопустимо, считают в Комитете. Японцы пока радуют МОК: третья версия бюджета, объявленная 21 декабря, равна прогнозной версии, опубликованной в прошлом году, хотя ещё два года назад, в 2016 году, Токио оценивал затраты в $14 млрд.

«Предстоит еще много работы по контролю за расходами, — говорится в заявлении генерального директора Tokyo 2020 Тоширо Муто. — Но при сотрудничестве МОК Токио-2020 продолжит прилагать все усилия для максимизации доходов, сдерживания расходов и удержания бюджета в пределах 600 млрд иен ($5,6 млрд)».

Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Тоширо Муто

Цифра в $5,6 млрд — это доля оргкомитета в общем бюджете будущей Олимпиады. Организаторы заявили, что требования становятся более чёткими по мере приближения дня открытия Олимпийских игр — осталось менее 600 дней до мероприятия. Это побудило их увеличить оценки транспортных и игровых операций на $100 млн за штуку. Но это увеличение было компенсировано за счёт других пунктов расходов. Из общего бюджета на столичное правительство Токио приходится $5,6 млрд, а на японское правительство — $1,4 млрд, без изменений по сравнению с прошлым годом. Цифры основаны на ставке 107 иен за доллар, установленной в первой версии бюджета.

В своё время первоначальная смета на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи была превышена примерно в пять раз и в итоге составила 1,53 триллиона рублей (курс доллара в 2014 году — около 38 рублей за доллар). Сюда вошли траты на благоустройство города, строительство дорог, мостов, тоннелей, финансирование электрификации региона. Непосредственно на подготовку Олимпийских игр в городе было потрачено 324,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 221 млрд — частные инвестиции, 103,3 млрд — расходы федерального бюджета, 600 млн — траты из бюджетов Краснодарского края и Сочи.