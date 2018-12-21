USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Токио сохраняет олимпийский бюджет в рамках $12,6 млрд

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]
МОК хочет сделать город образцом

Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, остается неизменным — на уровне $12,6 млрд. И это невзирая на увеличение трат по некоторым пунктам. Японцы сделали перерасчёт и перераспределили денежные потоки, сократив часть затрат там, где это было возможно. При этом организаторы Игр признали 21 декабря, что для ограничения расходов необходимо проделать дополнительную работу, пишет REUTERS. 

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет, чтобы Токио стал хорошим примером для будущих городов — хозяев Олимпийских игр в отношении финансовых затрат на строительство олимпийских объектов и подготовку к Олимпийским играм в целом. Раздувать в четыре раза сметы, сделанные в процессе торгов, недопустимо, считают в Комитете. Японцы пока радуют МОК: третья версия бюджета, объявленная 21 декабря, равна прогнозной версии, опубликованной в прошлом году, хотя ещё два года назад, в 2016 году, Токио оценивал затраты в $14 млрд. 

«Предстоит еще много работы по контролю за расходами, — говорится в заявлении генерального директора Tokyo 2020 Тоширо Муто. — Но при сотрудничестве МОК Токио-2020 продолжит прилагать все усилия для максимизации доходов, сдерживания расходов и удержания бюджета в пределах 600 млрд иен ($5,6 млрд)».

Тоширо Муто Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Тоширо Муто

Цифра в $5,6 млрд — это доля оргкомитета в общем бюджете будущей Олимпиады. Организаторы заявили, что требования становятся более чёткими по мере приближения дня открытия Олимпийских игр — осталось менее 600 дней до мероприятия. Это побудило их увеличить оценки транспортных и игровых операций на $100 млн за штуку. Но это увеличение было компенсировано за счёт других пунктов расходов. Из общего бюджета на столичное правительство Токио приходится $5,6 млрд, а на японское правительство — $1,4 млрд, без изменений по сравнению с прошлым годом. Цифры основаны на ставке 107 иен за доллар, установленной в первой версии бюджета. 

В своё время первоначальная смета на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи была превышена примерно в пять раз и в итоге составила 1,53 триллиона рублей (курс доллара в 2014 году — около 38 рублей за доллар). Сюда вошли траты на благоустройство города, строительство дорог, мостов, тоннелей, финансирование электрификации региона. Непосредственно на подготовку Олимпийских игр в городе было потрачено 324,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 221 млрд — частные инвестиции, 103,3 млрд — расходы федерального бюджета, 600 млн — траты из бюджетов Краснодарского края и Сочи.


#бюджет #МОК #СОЧИ #олимпийскиеигры #Токио
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 15:14, 30 ноября 2018
МОК сорвал планы по боксу на Играх-2020
спорт 07:23, 24 ноября 2018
Подготовка сборных РФ к Играм в Токио пройдёт в Приморье
спорт 09:29, 19 ноября 2018
МОК пригрозил Тайваню отстранением от Олимпийских игр
спорт 10:45, 19 сентября 2018
Олимпиада объединит корейские страны
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
спорт 16:49
Сарри поддержал Моуринью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top