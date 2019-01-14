Окулов: ЦСКА пора повышать свой КПД

https://news.ru/storage/news/709dd842144b6678193c8f0627472167/b9d4ca2b-4875-413a-9218-3a392191c295_850.jpg Алексей Куденко/РИА Новости

Константин Окулов

Форвард «армейцев» подвел итог победному матчу над минчанами

ЦСКА у себя дома без особых проблем обыграл минское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:0. Форвард «армейцев» Константин Окулов в интервью News.ru рассказал о том, что настраивается на всех соперников одинаково.

— Сейчас с «Динамо» игралось легче, чем 6 января в Минске (2:1)?

— Я в Минске не играл, к сожалению. Но на выезде команде было тяжеловато. Сейчас тоже складывался матч не очень легко, но мы смогли переломить соперника, забросить свои шайбы. Ну и Ларс Юханссон в воротах действовал хорошо.

— За счёт чего удалось сразу взять ход противостояния под свой контроль?

— У нас есть задание на игру против каждого противника. Первый период провели на высоком уровне, это дало свои плоды в дальнейшем. Впереди хорошо взаимодействовали, перебросали соперника.

— По броскам у ЦСКА хорошая статистика — 40−14 в пользу «армейцев»…

— Надо было еще больше шайб забрасывать, раз столько бросков удалось нанести. Надо поднимать свой КПД (смеётся).

— «Динамо» чем-то удивило или ожидали от них именно такой игры?

— Ничего сверхъестественного не было, но в меньшинстве «зубры» неплохо себя показали. Они очень хотели себя проявить, тем более что в команде есть мастеровитые хоккеисты, которые могут себя проявить в таких ситуациях. Нам удалось сыграть самоотверженно, плотно действовали в обороне и не дали сопернику особо развернуться.

— Против «Динамо» вам предстоит сыграть ещё две встречи. Как находить мотивацию на таких соперников, у вас ведь ещё идёт «регулярка»?

— Без разницы, с кем соперничать. У нас ведь не только с «Динамо» четыре матча в текущем сезоне. Мы выходим на лёд, чтобы доказать, что мы сильнее. Просто делаем своё дело, если так можно сказать. Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Согласитесь, что всё было решено уже во втором периоде, когда «красно-синие» забросили две шайбы?

— Мне кажется, что ключевым моментом для нас стало то, что мы в третьем периоде выстояли в меньшинстве — три на пять. Забей они гол или два, то все могло перевернуться в другую сторону, соперник мог на кураже забросить ещё.

— То есть при 3:0 не было такого, что команда немного расслабилась, позволив сопернику что-то показать на льду?

— Нет, конечно. Вот у нас была ситуация, когда не было на льду сразу двух партнёров. Забрось они дважды Ларсу, то всё могло перевернуться. Сами знаете, что такие истории в хоккее случаются постоянно.

— Следующая встреча у вас с магнитогорским «Металлургом». Третий период с «Динамо» провели не столь выразительно, чтобы немного сэкономить силы на предстоящего соперника?

— Может, минчане добавили, может, мы несколько отошли от плана на игру, перестав выполнять какие-то мелочи. Но мы не думали о следующем матче, надо концентрироваться только на том, что делаешь в настоящий момент. Надо было довести матч с «Динамо» до победного конца. В понедельник мы отдохнём, а там и очередь Магнитогорска настанет.

— Можно ли сказать, что для ЦСКА домашняя серия только сейчас начинается — играми с «Металлургом» и «Автомобилистом»? Вряд ли «Трактор» и минское «Динамо» являются столь грозными оппонентами.

— Нельзя так говорить, это ведь неуважение какое-то к соперникам, неправильно это. У нас были хорошие матчи с «Трактором» и «Динамо». Не дай бог, бы мы их проиграли, то уже какие-то разговоры могли пойти. Слава богу, что пока в этой домашней серии добиваемся стопроцентного результата.

— Но те же минчане практически лишились шансов оказаться в плей-офф КХЛ…

— Потеряли или нет, но ведь на это смотреть не надо. Случается и такое, что лидер может оступиться в матче с аутсайдером. А у нас выдались хорошие две игры дома. Надеюсь, что и предстоящие две проведем также ярко.