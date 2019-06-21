Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал заявление о премировании сборной России на предстоящих Европейских играх в Минске.
ОКР не занимается премированием — этот вопрос в большей степени в ведении Минспорта и различных фондов, но надеюсь, что спортсмены будут награждены, — цитирует функционера пресс-служба организации.
II Европейские игры — 2019 пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. На играх будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.