Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дочь пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда выиграла свои первые соревнования по фигурному катанию. Четырёхлетняя спортсменка завоевала главный приз юношеских состязаний в разряде «Новичок».

Об этом Навка написала на своей странице в Instagram. Первое в нашей жизни 1-е место!!! — подписала снимок дочери с призом олимпийская чемпионка. Юную спортсменку с успехом уже поздравили фигуристы...