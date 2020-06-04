ОКР: большинство федераций сформировали новые критерии отбора на ОИ в Токио

https://static.news.ru/photo/ff20c26a-a706-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что из-за переноса Олимпийских игр в Токио изменились сроки и порядок аккредитаций спортсменов.

Поздняков отметил, что изначально аккредитация на Игры была открыта 17 января 2020 года, но работа не была завершена из-за пандемии коронавируса. Оргкомитетом были согласованы новые сроки аккредитации, которые стартуют в январе 2021 года и завершатся в апреле.

Исполком ОКР в декабре 2019 года утвердил порядок и принципы формирования олимпийской команды России для участия в Играх. В настоящее время международные федерации актуализируют свои критерии отбора из-за переноса. ОКР уже получил уточнённые критерии от большинства — от 36 из 40. После того как критерии будут получены в полной мере, мы вновь обратимся к федерациям, чтобы уточнить формирование сборной команд. Эту работу мы планируем провести в конце 2020 — начале 2021 года, — сказал Поздняков на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.

Японское правительство совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио рассматривает проведение соревнований в упрощённом формате из-за COVID-19, писал NEWS.ru.