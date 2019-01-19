Охрана задержала действующего чемпиона Australian Open

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Швейцарского теннисиста Роджера Федерера задержала охрана в подтрибунном помещении на Открытом чемпионате Австралии.

У спортсмена не оказалось с собой аккредитации, поэтому сотрудники службы безопасности не дали ему пройти в зону для игроков, сообщает Le Figaro. Один из членов команды швейцарца вернулся в отель за документом, и только после этого теннисиста отпустили.

Федерер — бывшая первая ракетка мира. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии шесть раз в карьере, и последняя победа швейцарца на этом турнире приходится на 2018 год.

В текущем розыгрыше спортсмен уже вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв американца Тейлора Фритца.

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