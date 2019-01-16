Обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород

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Бывший хоккеист Сандис Озолиньш пополнил тренерский штаб нижегородского «Торпедо». Латвиец переехал в Россию.

В «Торпедо» Озолиньш будет отвечать за работу с защитниками, сообщает пресс-служба команды.

Озолиньш в разное время выступал за такие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как «Сан-Хосе Шаркс», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Майти Дакс», «Нью-Йорк Рейнджерс». В 1996 году латвиец выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он защищал цвета «Динамо» Рига и «Атланта» из Мытищ. Хоккеист завершил карьеру игрока в 2014 году. После этого он тренировал рижское «Динамо».

Как писал News.ru, 11-летний хоккеист потерял сознание после удара судьи.