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Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, оценил эпизод с дракой хоккеистов Виктора Тихонова и Павла Карнаухова.

«Хоккей очень интересный, тяжёлый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один. Ну вы поняли, что сейчас в тренде?» — написал он в Instagram.

В последнем бою против ирландца Конора Макгрегора россиянин оказался сильнее. После поединка в октагоне и за его пределами началась драка. Из-за этого ни Нурмагомедов, ни Макгрегор сейчас не могут принимать участие в боях UFC. Спортсмены получили дисквалификацию на неопределённый срок. Слушание по их делу в Атлетической комиссии штата Невада должно было пройти 10 декабря, но было перенесено на 29 января 2019 года.

Как писал News.ru, UFC потребовали засудить и назвали «мусором».


#хоккей #ХабибНурмагомедов
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