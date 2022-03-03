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Нурмагомедов заявил, что Ян финиширует Стерлинга в реванше

Нурмагомедов заявил, что Пётр Ян финиширует Алджамейна Стерлинга в реванше
09:44, 03 марта 2022
Нурмагомедов заявил, что Ян финиширует Стерлинга в реванше Умар Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru дал прогноз на второй поединок между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. По мнению 26-летнего спортсмена, Ян нокаутирует действующего обладателя титула UFC в поздних раундах.

Как закончится встреча? Финишем ближе к концу боя. Пётр долго включается. Первые два раунда он разогревается, защищается. В четвёртом-пятом раундах он может финишировать Стерлинга, если второй бой пройдёт так же, как первый, — сказал Нурмагомедов.

Встреча Стерлинга и Яна запланирована на 9 апреля. Американец в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. У россиянина в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и поведал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.

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