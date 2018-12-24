USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.59 $ Bitcoin4,173.95 $
МОСКВА-8°C16:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Нурмагомедов увидел политику в решении по Джонсу

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу допинг-теста экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе американского бойца Джона Джонса.

«Слишком много политики», — написал спортсмен в Twitter.

В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.

Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.


#UFC #ХабибНурмагомедов #ДжонДжонс
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
спорт 14:41, 24 декабря 2018
Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем
спорт 14:10, 24 декабря 2018
Авербух рассказал о критериях отбора фигуристок на ЧЕ
спорт 14:01, 24 декабря 2018
Мутко остался без Универсиады
Лента новостей
в мире 16:13
Древние захоронения обнаружены на севере Китая
мнение 16:10
Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей
спорт 16:05
Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр
в мире 16:05
Эрдоган пообещал освободить сирийских курдов
в мире 16:02
Комитет избирателей Украины назвал депутатов-прогульщиков
происшествия 16:00
Неизвестный обстрелял ресторан в центре Брюсселе
экономика 15:59
Увеличение продолжительности здоровой жизни обсудят в Сочи
в мире 15:55
Вывод войск из Сирии назвали рождественским подарком США
спорт 15:52
«Спартак» захотел футболиста ЦСКА
происшествия 15:50
Ростехнадзор перед ЧП отменил проверку на шахте Соликамска
в мире 15:47
Нетаньяху обвинили в попытке расчленить Сирию
политика 15:42
Медведев требует представить документы по нацпроектам
политика 15:42
Глава Росстата ушёл в отставку
в мире 15:38
Французский журналист рассказал о запрете статьи про Донбасс
культура 15:38
Друзья молятся о здоровье Быкова
Другие новости
спорт 16:05
Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр
спорт 15:52
«Спартак» захотел футболиста ЦСКА
спорт 15:36
Колобков готов принять экспертов WADA «хоть завтра»
спорт 15:18
Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top