Нурмагомедов увидел политику в решении по Джонсу

https://news.ru/storage/news/1d4e85ce5a911449fdda092651e14f52/356a24b2-7131-45fe-a43d-d1ad093ead2a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу допинг-теста экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе американского бойца Джона Джонса.

«Слишком много политики», — написал спортсмен в Twitter.

В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.

Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.