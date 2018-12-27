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Нурмагомедов назвал лучшего тренера года

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто, по его мнению, должен быть тренером года.

«В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендез», — написал спортсмен в своём профиле в Instagram.

По мнению Нурмагомедова, других вариантов не может быть. Мендез заслужил данное звание, поскольку владеет тремя поясами в UFC.

Хавьер Мендез является основателем зала АКА, в котором тренируется чемпион мира UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов, бывшие чемпионы UFC американцы Кейн Веласкес и Люк Рокхорд. Мендес также тренирует чемпиона мира в полутяжёлом и тяжёлом весах американского бойца Даниэля Кормье.

News.ru ранее сообщал, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон обратился к главе организации Дэйне Уайту и заявил о готовности биться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за полноценный чемпионский пояс.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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