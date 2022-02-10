Непряева финишировала четвёртой на Олимпиаде в гонке с раздельным стартом

Российские лыжницы остались без медалей в гонке на 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Лучшей из представительниц России стала Наталья Непряева, занявшая четвертую строчку итогового протокола.

Ранее на Олимпиаде в Пекине Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне.

Победительницей соревнований стала норвежка Тереза Йохауг. Она прошла 10 километров за 28 минут и 6,3 секунды. Только на 0,4 секунды от неё отстала финка Кертту Нисканен. Другая представительница Финляндии, Криста Пярмякоски оказалась третьей. Она лишь на 0,1 секунды опередила Непряеву.

Соревнования в лыжных гонках на Играх-2022 продолжатся в пятницу, 11 февраля. В этот день мужчины побегут 15-километровую гонку классическим стилем. Россию представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Ранее белорусская лыжница 17-летняя Дарья Долидoвич вместе с семьёй покинула республику и перебралась в Пoльшу, после того как на родине её отстранили от участия в международных соревнованиях за политические взгляды.