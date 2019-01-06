Лыжница Непряева добыла историческую для России медаль

https://news.ru/storage/news/d3a42620443e3164d0b079d074217863/f97006af-3e61-4f70-9030-4ea7355cdc9c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Наталья Непряева

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Эстберг победила на заключительном этапе многодневной гонки «Тур де Ски». В гонке преследования на 9 км свободным стилем она показала время 35.15,0.

Второй к финишу пришла россиянка Наталья Непряева с отставанием в 2.42,0. Третьей финишировала финка Криста Пярмякоски (+2.55,9). Другие россиянки Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина и Елена Соболева стали 4-й, 5-й, 10-й, 12-й, 19-й, 24-й соответственно.

По итогам «Тур де Ски» текущего сезона Эстберг одержала победу. Серебро досталось Непряевой. Эта медаль — первая завоёванная россиянкой в истории многодневки. До этого лучшим результатом для женской сборной России было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году. «Тур де Ски» проводится с 2006 года.

В итоговый топ-5 текущего сезона гонки также попали Седова и Белорукова.

Как писал News.ru, принципиальный соперник Устюгова пожалел его.