Названо количество следивших за ЧМ-2018 телезрителей

https://news.ru/storage/news/395061caf7b6b804c55668c61a064db4/59a8bfa1-e299-4ab9-9d73-22e1b73d32af_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала официальные данные о количестве людей, просмотревших трансляции футбольных матчей во время чемпионата мира — 2018 в России.

Общее число тех, кто посмотрел хотя бы одну минуту телевизионных трансляций, достигло 3,262 миллиарда человек, сообщает пресс-служба ФИФА.

Финал между Хорватией и Францией дома посмотрели 884,37 миллиона человек. Ещё 231,82 миллиона следили за трансляцией в общественных местах.

Таким образом, матчи на ЧМ-2018 посмотрели более половины всех жителей Земли.

Сборная России по футболу сохранила за собой 48-е место в декабрьском и окончательном рейтинге 2018 года Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), писал News.ru.