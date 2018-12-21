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Названо количество следивших за ЧМ-2018 телезрителей

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала официальные данные о количестве людей, просмотревших трансляции футбольных матчей во время чемпионата мира — 2018 в России.

Общее число тех, кто посмотрел хотя бы одну минуту телевизионных трансляций, достигло 3,262 миллиарда человек, сообщает пресс-служба ФИФА.

Финал между Хорватией и Францией дома посмотрели 884,37 миллиона человек. Ещё 231,82 миллиона следили за трансляцией в общественных местах.

Таким образом, матчи на ЧМ-2018 посмотрели более половины всех жителей Земли.

Сборная России по футболу сохранила за собой 48-е место в декабрьском и окончательном рейтинге 2018 года Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), писал News.ru.


#чемпионатмирапофутболувРоссии #чм-2018 #ФИФА
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