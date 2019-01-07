Назван самый дорогой футболист Европы

https://news.ru/storage/news/db8a049bb7775cf9cb91a508aac9e3fa/a1edcb4b-b8f9-4efe-83b8-e9a7ec3b654a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Килиан Мбаппе

20-летний нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом Европы. Рейтинг для топ-5 европейских лиг опубликовал исследовательский центр CIES Football Observatory.

Игрок оценён в 218,5 млн евро. Второе место в списке — у форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна (200,3 млн евро), третье — у одноклубника Мбаппе бразильца Неймара (197,1 млн евро).

В десятку также вошли Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Мо Салах («Ливерпуль»), Пауло Дибала («Ювентус»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутинью («Барселона») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси (171,2 млн евро) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (127,2 млн евро) оказались на 7 и 19-й позициях соответственно. При составлении рейтинга учитывался возраст футболистов и срок их контрактов.

Как писал News.ru, в РПЛ заиграет футболист сборной Швеции.