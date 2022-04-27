Натурализованный баскетболист сборной России отказался возвращаться в ЦСКА Натурализованный баскетболист Боломбой отказался возвращаться в ЦСКА

Джоэл Боломбой / Фото shutterstock.com

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой резко ответил на письмо, которое вице-президент армейского клуба Наталия Фураева отправила его агенту. Она просила игрока вернуться в расположение клуба. Однако баскетболист грубой форме заявил на странице в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что не сделает этого.

Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путём угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что всё понимаете, и что мы можем уехать, — сообщил он.

Боломбой родился в Донецке. Его папа — конголезец, а мама — русская. Родители переехали в США, когда ему было четыре года. С 2018 года баскетболист выступает за ЦСКА. Тогда же он получил российский паспорт и дебютировал за сборную России.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 38 матчах. В среднем за игру он набирал 6,4 очка и делал 3,9 подбора.