Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать Олимпиаду в Пекине

Россия располагает обширной информацией о развёрнутой США и рядом её союзников кампании, направленной на дискредитацию зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, главную роль в этих действиях играет Госдеп, передаёт ТАСС.

Мы располагаем довольно обширной информацией по развёрнутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады, — сказал он.

Нарышкин отметил, что в попытках дискредитировать организаторов Олимпийских игр главную роль играет Государственный департамент США. Именно он, по его словам, «координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ».

Директор СВР напомнил, что похожие методы использовали недоброжелатели в 2014 году накануне зимних Олимпийских игр в Сочи.

Как сообщалось, 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие. Инициативу США поддержали политики в Австралии, Великобритании и Канаде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.