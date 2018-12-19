МЮ объявил имя преемника Моуринью

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Уле-Гуннар Сульшер. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
На официальном сайте МЮ разместили видео гола, который Сульшер забил за «манкунианцев» в финале Лиги чемпионов 1999 года. Подпись к ролику гласила: «Сульшер будет исполнять обязанности нашего тренера спустя 20 лет после того, как он забил тот самый гол».
Чуть позже, правда, эта страница была удалена. Свой поспешный твит с поздравлениями Сульшеру удалила и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее News.ru сообщал об увольнении Жозе Моуринью. Уход португальца из МЮ может стать для него новой мотивацией.