МЮ объявил имя преемника Моуринью

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Уле-Гуннар Сульшер

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Уле-Гуннар Сульшер. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

На официальном сайте МЮ разместили видео гола, который Сульшер забил за «манкунианцев» в финале Лиги чемпионов 1999 года. Подпись к ролику гласила: «Сульшер будет исполнять обязанности нашего тренера спустя 20 лет после того, как он забил тот самый гол».

Чуть позже, правда, эта страница была удалена. Свой поспешный твит с поздравлениями Сульшеру удалила и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Ранее News.ru сообщал об увольнении Жозе Моуринью. Уход португальца из МЮ может стать для него новой мотивацией.