«Мы предпочли бы обыграть Россию на поле»: реакция Польши на решение ФИФА
Сборная Польши по футболу о досрочном выходе в финал стыков ЧМ-2022: мы предпочли бы обыграть Россию на поле
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
12:53, 09 марта 2022
Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС
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В Польском футбольном союзе прокомментировали решение Международной федерации футбола (ФИФА) автоматически отправить сборную страны в финал квалификации чемпионата мира без необходимости провести полуфинальный матч с командой России. В пресс-службе организации заявили, что ФИФА приняла единственно возможное решение, передаёт ТАСС.
Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА, — сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.
Отметим, что представители сборной Польши первыми среди всех стран ФИФА высказались против проведения матча с командой России, а также выступили с инициативой отстранить российских футболистов от квалификации чемпионата мира.
Когда ФИФА лишила российскую сборную права на использование российского флага и гимна, но обязала команды России и Польши провести матч на нейтральном поле, в Польше это решение назвали позорным и потребовали исключить россиян из состава участников.