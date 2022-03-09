«Мы предпочли бы обыграть Россию на поле»: реакция Польши на решение ФИФА

В Польском футбольном союзе прокомментировали решение Международной федерации футбола (ФИФА) автоматически отправить сборную страны в финал квалификации чемпионата мира без необходимости провести полуфинальный матч с командой России. В пресс-службе организации заявили, что ФИФА приняла единственно возможное решение, передаёт ТАСС.

Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА, — сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

Отметим, что представители сборной Польши первыми среди всех стран ФИФА высказались против проведения матча с командой России, а также выступили с инициативой отстранить российских футболистов от квалификации чемпионата мира.

Когда ФИФА лишила российскую сборную права на использование российского флага и гимна, но обязала команды России и Польши провести матч на нейтральном поле, в Польше это решение назвали позорным и потребовали исключить россиян из состава участников.