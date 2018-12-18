Моуринью уволен с поста главного тренера МЮ

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба «манкунианцев».
Английский клуб поблагодарил португальского специалиста за работу и пожелал ему успехов в будущем.
Сообщается, что в скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона. «Клуб начинает поиск нового тренера», — говорится в сообщении.
Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.
Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, выиграв с ним три трофея. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер», «Реал».
Ранее сообщалось, что в случае досрочной отставки Жозе Моуринью клуб заплатит ему компенсацию в размере 24 миллионов фунтов стерлингов.