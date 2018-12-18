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Моуринью уволен с поста главного тренера МЮ

Жозе Моуринью Andrew Yates/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба «манкунианцев».

Английский клуб поблагодарил португальского специалиста за работу и пожелал ему успехов в будущем.

Сообщается, что в скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона. «Клуб начинает поиск нового тренера», — говорится в сообщении.

Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.

Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, выиграв с ним три трофея. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер», «Реал».

Ранее сообщалось, что в случае досрочной отставки Жозе Моуринью клуб заплатит ему компенсацию в размере 24 миллионов фунтов стерлингов.


#главныйтренер #ЖозеМоуринью #МанчестерЮнайтед #ОТСТАВКА
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