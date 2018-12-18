Отставка Моуринью будет стоить МЮ слишком дорого

https://news.ru/storage/news/720914961a6439d61d3696ffd49340fb/9be6774b-8bc2-4eb4-8e13-02a60d6383ec_850.jpg Matt McNulty/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в случае досрочной отставки главного тренера Жозе Моуринью заплатит ему компенсацию в размере 24 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Record.

Такая сумма будет выплачена португальскому специалисту, если он будет уволен до закрытия зимнего трансферного окна. Если же Моуринью будет уволен после трансферного окна, то сумма уменьшится до 18 миллионов.

На данный момент МЮ занимает шестое место в Английской премьер-лиге. После 17 матчей в активе «манкунианцев» 26 очков.

17 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой МЮ в соперники достался французский ПСЖ.