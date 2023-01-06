Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на ЧМ-2024

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Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на чемпионат мира 2024 года, следует из списка от Международной федерации хоккея (IIHF) на ее официальном сайте. Кроме того, в соревновании не будет принимать участие команда Белоруссии.

Мероприятие с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года пройдет в Гетеборге. Главная арена «Скандинавиум» вместимостью 12 044 зрителя находится в центре города, а «Фролундаборг» вместимостью 6 044 болельщика находится всего в шести километрах от него, — говорится в сообщении.

В группу А вошли действующий чемпион мира сборная Канады, а также команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу B включили сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

6 января сборная Канады в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира. Она получила золото во второй раз подряд. Турнир состоялся в Канаде.

Изначально соревнования должны были пройти в Новосибирске и Омске, однако из-за ситуации на Украине совет IIHF лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные РФ и Белоруссии не выступали на турнире из-за отстранения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внимание всего хоккейного мира приковано к форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, который совсем недавно вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и нацелился на казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). До исторического рекорда россиянину остается забросить меньше 90 шайб.