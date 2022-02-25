МОК призвал спортивные федерации отметить все турниры в России

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) из-за российского вторжения в Украину призвал все международные спортивные федерации перенести или отменить соревнования, запланированные в России или Белоруссии. Об это сообщается на официальном сайте организации.

Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Белоруссии, — говорится в заявлении.

Сама организация не планирует никаких спортивных стартов на территории этих стран. В этом заявлении также отмечается, что федерации должны отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов.

Помимо этого МОК призвал не использовать государственные флаги и гимны России и Белоруссии на любых соревнованиях.

Отметим, что олимпийское перемирие начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр в Пекине. То есть олимпийское перемирие в этом году длится с 4 февраля по 20 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Также сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Матч должен состояться 28 мая.