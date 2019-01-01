Глава МОК заявил о достаточном наказании для ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс достаточное наказание по обвинениям WADA. Это произошло после недопуска российских спортсменов на Игры 2018 года, заявил глава МОК Томас Бах.
Утверждение о том, что российская антидопинговая система подверглась манипуляциям во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, было принято в Пхёнчхане, передаёт его слова РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета ожидает, что РФ сможет предоставить Всемирному антидопинговому агентству данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. К российской стороне все относятся хорошо и ждут выполнения условий, которые были озвучены WADA.