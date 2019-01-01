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Глава МОК заявил о достаточном наказании для ОКР

Томас Бах Thomas Bach/Global Look Press

Томас Бах

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс достаточное наказание по обвинениям WADA. Это произошло после недопуска российских спортсменов на Игры 2018 года, заявил глава МОК Томас Бах.

Утверждение о том, что российская антидопинговая система подверглась манипуляциям во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, было принято в Пхёнчхане, передаёт его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета ожидает, что РФ сможет предоставить Всемирному антидопинговому агентству данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. К российской стороне все относятся хорошо и ждут выполнения условий, которые были озвучены WADA.


#спорт #МОК #наказание #ОКР
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