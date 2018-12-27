МОК ждёт выполнения обязательств от РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) ожидает, что Россия сможет предоставить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.
«Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК. И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа. Поверьте, это не мои слова, а слова членов комиссии спортсменов МОК», — цитирует члена комиссии спортсменов МОК россиянку Елену Исинбаеву ТАСС.
По её словам, к России все относятся хорошо и ждут выполнения условий, которые были озвучены ВАДА. По мнению Исинбаевой, ситуация близка к критической. Она считает, что в случае непредоставления данных экспертам ВАДА до указанного срока Россию ждут санкции, которые были оглашены ранее.
«Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя», — подытожила Исинбаева.
Исполком ВАДА, который проходил 20 сентября, вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря 2018 года специалисты международной организации получат доступ к данным московской лаборатории. Однако эксперты ВАДА не смогли завершить работу, поскольку российское оборудование не было сертифицировано соответствующим образом.
News.ru ранее сообщал, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене обеспокоена ситуацией вокруг РУСАДА.