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МОК ждёт выполнения обязательств от РУСАДА

Nizar Kerkeni/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

спорт [ версия для печати ]

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) ожидает, что Россия сможет предоставить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

«Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК. И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа. Поверьте, это не мои слова, а слова членов комиссии спортсменов МОК», — цитирует члена комиссии спортсменов МОК россиянку Елену Исинбаеву ТАСС.

По её словам, к России все относятся хорошо и ждут выполнения условий, которые были озвучены ВАДА. По мнению Исинбаевой, ситуация близка к критической. Она считает, что в случае непредоставления данных экспертам ВАДА до указанного срока Россию ждут санкции, которые были оглашены ранее.

«Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя», — подытожила Исинбаева.

Исполком ВАДА, который проходил 20 сентября, вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря 2018 года специалисты международной организации получат доступ к данным московской лаборатории. Однако эксперты ВАДА не смогли завершить работу, поскольку российское оборудование не было сертифицировано соответствующим образом.

News.ru ранее сообщал, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене обеспокоена ситуацией вокруг РУСАДА.


#МОК #РУСАДА #ЕленаИсинбаева
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