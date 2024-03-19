МОК назвал число российских спортсменов, квалифицированных на Олимпиаду МОК: 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду 2024 года в Париже

Фото: Francois Mori/AP/TASS

12 российских спортсменов по состоянию на 19 марта были отобраны для участия в Олимпиаде 2024 года в Париже, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд. По его словам, которые приводит ТАСС, также на Игры квалифицировались семь белорусских атлетов.

12 спортсменов с российскими паспортами и семь белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду, — сказал он.

МОК, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

МОК считает, что правительства дружественных России стран «вынудят спортсменов участвовать в полностью политизированном мероприятии». По оценкам комитета, тем самым атлетов используют «в рамках политической пропагандистской кампании». Там также отметили, что Игры дружбы нарушают Олимпийскую хартию и соответствующие резолюции ООН, демонстрируя неуважение к спортсменам.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта.