https://static.news.ru/photo/4f0721a8-9cf3-11e9-a50a-fa163e074e61_1024.jpg Павел Колобков (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков посоветовал не делать поспешных выводов в отношении атлетов, подозреваемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в употреблении запрещённых препаратов.

Российская сторона выполняет все договорённости, мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов, по её итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован, Россия является сторонником чистого спорта, — цитирует слова Колобкова ТАСС .

Всемирное антидопинговое агентство во вторник, 2 июля, заявило, что на основе данных московской лаборатории подозревает 298 российских спортсменов в употреблении запрещённых препаратов. В данное время из 578 проб на допинг эксперты проанализировали 150 образцов, принадлежащих 43 спортсменам. По итогам были составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил. 18 июня WADA передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг. Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перед Играми в Рио появилась информация о том, что в пробе россиянина, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещённое вещество — триметазидин.