Министерство спорта РФ приняло во внимание решение Международной федерации биатлона (IBU) в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений, — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.
Отмечается, что Министерство спорта надеется на справедливые и беспристрастные рассмотрения подобных дел.
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
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