Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в России необходимо принять закон, согласно которому спортсмены будут подвергнуты наказанию за применение допинга.

Сегодня отсутствуют какие-либо правила. Сейчас нужно действовать не руководству СБР, а принимать решения в Кремле, потому что это позорит Россию. Необходимо принять закон, как в Италии — пять лет тюрьмы....