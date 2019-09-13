У нас планируют присутствовать министры спорта Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана и других стран. Что касается Азербайджана, то он задал серьёзную планку проведения различных мероприятий. Знаю от всех наших спортсменов, как все хвалят не только организацию, но и гостеприимство, город, который обеспечен всем необходимым. Я сам всегда с удовольствием приезжаю в Азербайджан, — сказал Колобков на пресс-конференции в Москве.