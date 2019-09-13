Министр спорта России Павел Колобков заявил, что форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде планируют посетить министры спорта нескольких стран СНГ.
У нас планируют присутствовать министры спорта Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана и других стран. Что касается Азербайджана, то он задал серьёзную планку проведения различных мероприятий. Знаю от всех наших спортсменов, как все хвалят не только организацию, но и гостеприимство, город, который обеспечен всем необходимым. Я сам всегда с удовольствием приезжаю в Азербайджан, — сказал Колобков на пресс-конференции в Москве.
Форум пройдёт с 10 по 11 октября.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что во время международного форума «Россия — спортивная держава» весь город будет оформлен в аудиовидео- и световых спортивных инсталляциях, писал News.ru.