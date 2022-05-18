«Минимум два года»: тренер по биатлону об отстранении россиян Владимир Королькевич высказался о дисквалификации биатлонистов РФ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер сборных России и Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич, ныне работающий с юниорской сборной Словении, высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По его мнению, ограничительная мера продлится как минимум два года. Его слова приводит портал Metaratings.ru.

По той информации, которая сейчас ходит в Европе, российские спортсмены будут отстранены минимум на два года, поэтому нужно искать какой-то выход из положения. Решение провести совместный Кубок (с белорусами) в этой ситуации правильное. Можно ещё привлечь спортсменов из стран азиатского региона, — сказал Королькевич.

Он считает, что для того чтобы поднять эти неофициальные турниры на высокий уровень, нужно найти средства на достойные призовые. Это — единственное, что в психологическом плане поможет дисквалифицированным спортсменам.

18 мая было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между Федерациями биатлона России и Белоруссии. Договор предусматривает формирование совместных календарных планов соревнований и разработку программ подготовки и участия национальных команд в совместных турнирах.

В апреле сообщалось, что чемпиона мира по биатлону, россиянина Алексея Волкова дисквалифицировали на два года за допинг, употреблённый им в 2013 году.