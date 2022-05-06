Международная федерация тенниса приостановила членство ФТР

Фото Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России. Об этом со ссылкой на президента ФТР Шамиля Тарпищева сообщает РИА Новости.

Тарпищев заявил, что это решение было ожидаемо.

Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решённый вопрос по сути, — пояснил президент ФТР.

Несколькими днями ранее глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил о том, что ради допуска российских игроков до участия в Уимблдоне-2022 сделано всё возможное, но теперь всё зависит не от российской стороны.

Ранее сообщалось, что турнир серии «Мастерс» в Риме может последовать примеру Уимблдона и тоже запретить участие теннисистам из России и Белоруссии. Соответствующее пожелание выразили власти Италии и президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго.