В Италии вслед за Уимблдоном захотели отстранить российских теннисистов

Турнир серии «Мастерс» в Риме может последовать примеру Уимблдона и тоже запретить участие теннисистам из России и Белоруссии. Соответствующее пожелание выразили власти Италии и президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго. Об этом
Отмечается, что власти Италии оказывают давление на организаторов соревнований, чтобы те приняли решение аналогичное тому, что приняло руководство Уимблдона.
Крупный турнир в Риме, на котором сыграют первые 64 номера мирового рейтинга мужчин и женщин, пройдёт с 8 по 15 мая.
О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения.