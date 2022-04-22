В Италии вслед за Уимблдоном захотели отстранить российских теннисистов

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Турнир серии «Мастерс» в Риме может последовать примеру Уимблдона и тоже запретить участие теннисистам из России и Белоруссии. Соответствующее пожелание выразили власти Италии и президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что власти Италии оказывают давление на организаторов соревнований, чтобы те приняли решение аналогичное тому, что приняло руководство Уимблдона.

Крупный турнир в Риме, на котором сыграют первые 64 номера мирового рейтинга мужчин и женщин, пройдёт с 8 по 15 мая.

О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения.