Метания Ракеты: почему снятие Трусовой с Кубка России выглядит странным

Александра — главный ньюсмейкер сентября в фигурном катании. То она делает пять четверных на контрольных прокатах, то она берёт золото американского «челленджера» вопреки неудачному выступлению, то она... неожиданно снимается с этапа Кубка России. Да-да, накануне появилось известие, что фигуристка не продолжит выступление на турнире в Сызрани. Хотя после короткой программы «Русская ракета» шла на первом месте и ничто не предвещало беды. Почему в одночасье всё изменилось? Что же стало причиной для снятия? Зачем вообще нужно было ехать в Сызрань? Пытаемся понять логику произошедшего.

Опасный график

Взаимоотношения (назовём это таким образом) с этапом Кубка России в Сызрани с самого начала не заладились. Сам факт того, что Саша приедет в Сызрань смутил многих. Причина — сумасшедший график фигуристки на старте сезона. Буквально за две недели Саша побывала в очень непривычных и весьма отдалённых друг от друга точках мира. Контрольные прокаты в Челябинске сменил турнир в Бостоне. Из Бостона фигуристка сразу же отправилась в Сызрань. Не самый лёгкий маршрут, согласитесь.

Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС

Логика в решении тренерского штаба прогнать «Русскую Ракету» по всем возможным стартам, конечно, прослеживалась. Феерия четверных, а затем неудачный прокат в США намекал на то, что Трусова по-прежнему нестабильна и не готова до конца к официальным соревнованиям. Возможно, проверкой не самыми важными стартами тренеры пытались закалить свою ученицу, подготовить к более ответственным турнирам.

Подход вполне себе нормальный, даже рабочий, но весьма рискованный. Непонятно, какими последствиями могут обернуться большие нагрузки на самом старте, да ещё и сопряжённые с сумасшедшими перелётами. Впереди очень длинный и очень ответственный сезон — как бы не перегореть, не травмироваться не дай бог в ненужный момент.

Впрочем, несмотря на все опасения, решение было принято — Саша отправилась в Сызрань. В короткой программе у фигуристки случилось очередное падение с тройного акселя — недокрут в четверть оборота. Однако несмотря на это, ей удалось занять промежуточное первое место. Очень было интересно, как проявит себя фигуристка в произвольной программе: сколько прыжков заявит, а главное — сколько выполнит. Но получить ответы на эти вопросы не было суждено. Почти сразу после короткой программы появилось известие о том, что Трусова снялась с турнира.

Разные показания

Новость о том, что Трусова не сможет продолжить выступление в Сызрани вызвала не менее бурную реакцию, чем известие о том, что спортсменка поедет на это турнир. Ведь по короткой программе не было никаких предпосылок к тому, что фигуристка не сможет дальше выступать. Она была в привычно неплохой форме, никаких травм во время прокатов не получала. Что же могло произойти?

Александра Трусова alextrusova/vk.com

С разъяснениями выступила федерация фигурного катания России. На сайте появилось сообщение о том, что Трусова снялась с турнира по медицинским показаниям. Но проблема в том, что «Русская ракета» не выглядела нездоровой, поэтому такая формулировка казалась не до конца точной. Впрочем, вскоре ситуация запуталась ещё сильнее.

На официальном сайте поклонников Трусовой появилась новость, что спортсменка здорова, а снялась она с турнира по той причине, что изначально не планировала катать произвольную. Она ехала в Сызрань, чтобы отработать тройной аксель в короткой. Вот и всё. Эту информацию впоследствии подтвердил источник «Матч ТВ».

Много вопросов — мало ответов

Конечно, второй вариант кажется более предпочтительным в данной ситуации. Не хочется, чтобы какие бы то ни было болячки беспокоили наших фигуристов в Олимпийский сезон. Да и опять-таки общее впечатление Трусовой по итогам короткой внушает надежду, что «медицинские показания» в этой истории ни при чём. Однако сказать, что вторая формулировка — про приехала только на короткую программу — снимает все вопросы тоже нельзя.

Проделать невероятный путь из Бостона в Сызрань только ради того, чтобы откатать одну короткую программу? Ну, очень это нереально звучит. Если уж тренерский штаб решил отправить Сашу в Сызрань, если уж она там оказалась, если уж её не беспокоили никакие травмы, то почему в таком случае она не попробовала откатать произвольный номер. Хотя бы с укороченным количеством четверных. Ведь нельзя же сказать, что четверные фигуристке делаются легко и непринуждённо. Или тренеры всё-таки в последний момент решил сберечь силы своей подопечной? Непонятно.

Впрочем, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что в снятии Трусовой с турнира нет ничего страшного, а её желание откатать только короткую программу вполне обоснованно.

Это грамотно и правильно. Если есть возможность попробовать на соревнованиях сделать тройной аксель, то этой возможностью нужно пользоваться. Почему не попробовала сделать четверные? Четверные у Саши получаются, а вот тройной аксель пока видно, что не идёт. Видимо, какие-то внутренние, психологические причины на это влияют. Нужно время, нужны ещё старты. Хорошо, что попробовала сделать его в Сызрани, — сказала Бутырская в разговоре с NEWS.ru.

Остаётся надеяться, что последующие старты приоткроют завесу тайны в неожиданном и нелогичном снятии Трусовой с турнира. А, впрочем, и это не важно. Лишь бы была здорова и готова к главным стартам олимпийского сезона.