Месси рассказал о критике со стороны сына

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Лионель Месси с сыном Тьяго

Форвард испанского клуба «Барселона» Лионель Месси рассказал об увлечениях своих детей событиями в мире футбола.

«Оба очень любят футбол. Тьяго понимает больше, потому что он старше, и обсуждает всё, связанное с игрой. Он очень вовлечён», — приводит слова Месси Marca.

На вопрос о требовательности сына к его игре спортсмен ответил, что «у меня уже есть пара критических замечаний». Также он подчеркнул, что старший сын требователен к нему. Он следит за игрой Месси в Ла Лиге и Лиге чемпионов. После неудачных игр Тьяго заставляет аргентинского нападающего комментировать произошедшее и объяснять, почему команда не смогла выиграть.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, заработав 37 очков.