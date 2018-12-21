Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР

Экс-чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Катарина Гербольдт прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате страны в Саранске.
«Думаю, что нужно верить в Женю и дать ей шанс. А также оставить её в покое до произвольной программы, чтобы собраться смогла», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».
Бывшая фигуристка добавила, что Медведева имеет хорошие шансы показать достойный итоговый результат.
Медведева после короткой программы на чемпионате России в Саранске занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла.
Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).
Как писал News.ru, Тарасова отказалась придираться к Загитовой.